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Ara sokaktan çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Adana'da seyir halindeki motosiklet, ara sokaktan çıkan otomobile çarptı. Takla atan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da caddede seyir halindeki motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan otomobile çarptı. Takla atıp, asfalt zemine düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, ara sokaktan caddeye çıkıp, sol şeride geçmek isteyen otomobile çarptı. Savrulan motosikletteki sürücü takla atarak asfalt zemine düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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