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Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü baskınla yakalandı

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Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü, polisin saklandıkları adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

ADANA'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler, 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 25'er yıl hapis cezasıyla aranan Yusuf G. ve Fatih K. ile 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan Sedat A. ve 'Yağma' ve 'Dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan Derman G.'nin saklandıkları adresleri tespit etti. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda firari 4 hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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