Kamyoneti vinç ile asıp firma önünde eylem yaptı

Adana'da bir kişi, şirketine aldığı kamyoneti 101 bin kilometreye gelince motoru tamamen çalışmaz duruma geldiği için aracı aldığı firma önünde vinçle asıp eylem yaptı.

İddiaya göre, bir firma 2024 yılının Mart ayında SsangYong'un sıfır kilometre kamyonetini satın aldı. Şirketin sahibi, 100 bin kilometreye kadar ücretsiz bakım olduğu için en son 94 bin kilometrede araca bakım yaptırdı. Yapılan bakımda motor kısmında da herhangi bir sorun görülmedi. Ancak araç 101 bin kilometreye geldiğinde motor arızası verdi. Kamyonet firmaya tamire götürüldüğünde motorunun tamamen çalışamaz halde olduğu bilgisi verildi. Firma aracın 6 bin kilometre önce bakıma getirildiğini ancak herhangi bir arızasının çıkmadığını, bu nedenle motorda meydana gelen arızada firmanın kusurlu olduğunu ileri sürerek yapılmasını ya da yeni motor verilmesini talep etti. Ancak SsangYong firması bu durumu kabul etmedi. Bunun üzerine aracı satın aldığı Kavaklı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki SsangYong araç bayisine gelen firma yetkilileri, kamyoneti vinçle asarak eylem yaptı. Vatandaşlar, aracın üzerine de "Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor" yazılı pankart asarak sergiledi. Bir süre sonra eylem sonlandırıldı.

SsangYong firması yetkilileri ise, aracın sıfır olmadığını, 100 bin kilometreye kadar garanti kapsamında olduğunu ancak aracın 100 bin kilometrenin üzerinde olduğunu, ayrıca iki normal bakımı (10 bin ve 40 bin) yaptırılmadığını bildirdi. Müşterinin aracının garanti kapsamında yapılmasını dayattığı için haksız ve hukuksuz taleplerine medyayı da ortak ettiğini belirten firma yetkilileri, yasal tüm haklarını kullanmak için hukuk müşavirliği olarak çalışma yürütmekte olduklarını aktardı. - ADANA