Adanalı üreticiden süt verimi için ilginç yöntem

Adana'nın Feke ilçesinde bir çiftçi, ineklerinin süt verimini artırmak amacıyla ahıra televizyon kurarak hayvanlara müzik dinletiyor. Uygulamanın hayvanların stresini azaltacağını ve süt verimini olumlu etkileyeceğini belirtiyor.

Adana'nın Feke ilçesinde bir üretici, ineklerinin süt verimini artırmak için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Ahıra televizyon kuran çiftçi, hayvanlara müzik dinleterek verimi artırmayı hedefliyor.

Feke ilçesine bağlı Koçyazı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mürsel İmir, beslediği ineklerin daha fazla süt vermesi için ahıra televizyon yerleştirdi. Ahırın üzerine çanak anten de taktıran İmir, gün boyu müzik kanallarını açık bırakarak hayvanların daha sakin olmasını sağlamaya çalışıyor. İmir, uygulamanın hem hayvanların stresini azalttığını hem de süt verimini olumlu etkileyebileceğini düşündüğünü belirtti.

Çiftlikte çalışan Ramazan İmir ise köyde bu yöntemi denediklerini ifade ederek, "İneklere müzik açıyoruz. Süt verimine de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
