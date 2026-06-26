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Adana'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 79 Kişi Gözaltına Alındı

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Adana'da 'Atariciler' ve 'Kurşunlar' adlı silahlı suç örgütlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 79 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) - Adana'da "Atariciler" ve " Kurşunlar" isimli silahlı suç örgütlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlara 79 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Atariciler" ve "Kurşunlar" isimli silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını  S.T'nin yaptığı "Atariciler" ve yine elebaşılığını M.R.A'nın yaptığı "Kurşunlar" örgütünün; kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını kapsayan 11 ayrı olaya karıştığı belirlendi. KOM ekiplerinin belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonlarda iki farklı suç örgütü üyesi 79 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 adet uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 1'i otomatik 11 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 482 mermi ele geçirildi.

Kaynak: ANKA
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