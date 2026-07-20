Hem canlarını hiçe sayıyorlar, hem de başkalarına kanalda yüzme öğretiyorlar

Adana'da etkili olan sıcaklar nedeniyle bazı gençler, tüm uyarılara rağmen sulama kanallarına girerek serinlemeyi tercih ediyor. Can güvenliklerini hiçe sayan gençler, yüzme bilmeyenleri kanala sokmadıklarını ve kendi imkanlarıyla yüzme öğrettiklerini söyledi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemenin farklı yollarını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hissedilen sıcaklık 43 dereceye ulaşınca özellikle gençlerin adresi ise yine sulama kanalları oldu. Tehlikeli olmasına rağmen kanala girerek serinleyen gençler, suyun akıntısına aldırış etmeden yüzüp eğlendi. Yetkililerin her yıl yaptığı uyarılara rağmen sulama kanallarındaki yoğunluk ise dikkat çekti.

"25 yıldır burada yüzüyorum"

Yaklaşık 25 yıldır merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında yüzdüğünü belirten Fırat Alan, yüzme bilmeyen kişilerin kanala girmesine izin vermediklerini söyledi.

Alan, "Hava çok sıcak. Adana zaten sıcağıyla bilinen bir şehir. Yaklaşık 25 yıldır burada yüzüyorum. Elimizden geldiği kadar küçük çocukları ve yüzme bilmeyenleri uzak tutuyoruz. Yardımcı oluyoruz, kurtarıyoruz, yüzme öğretiyoruz. Oğlum 5 yaşında, ona da burada yüzme öğretiyorum" dedi.

"Yüzmeyi bilmeyenleri suya sokmuyoruz"

Kanaldaki akıntıya alışkın olduklarını ifade eden Alan, "Tecrübesiz insanlar için burası gerçekten çok tehlikeli. Ama yüzmeyi bilen biri için ben buradan korkmuyorum. Yüzmeyi bilmeyenleri kesinlikle suya sokmuyoruz. Ancak bilenler için Adana sıcağında serinlemenin en güzel yolu oluyor. Buraya girdikten sonra akşama kadar serin kalıyoruz" diye konuştu.

"Havuz yerine buraya geliyoruz"

Serinlemek için sulama kanalını tercih ettiklerini söyleyen Mehmet Şimşek ise havuzların kalabalık olduğunu belirterek, "Sıcaktan bunaldığımız için sulama kanalına giriyoruz. Havuzlar kalabalık oluyor, biz de buraya gelip yüzüyor, eğleniyoruz. Yüzmeyi bilmeyenleri kesinlikle bırakmıyoruz. Gerekirse uzaklaştırıyoruz. Öğrenmek isteyenlere de yüzme öğretmeye çalışıyoruz. Sıcak olduğu için buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı