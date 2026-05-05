Adana'da depremde hasar gören mahkemelik binalarda yıkım başladı

Adana'da depremde orta hasar alan ve açılan davalar nedeniyle yıkımı ertelenen binalarda, mahkeme süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte yıkım çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'da 11 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların hepsi yıkıldı.

Mahkeme süreçleri yıkımı uzattı

Kent genelinde orta hasar alan 3 bin 972 binanın ise yüzde 90'ı yıkıldı. Ancak orta hasar alıp bina sakinlerinin mahkemeye başvurduğu binalarda ise yıkımlar durduruldu.

Mahkeme süreci biten binalarda yıkım başladı

Mahkeme süreçleri tamamlanan binalarda ise yıkım çalışmaları yeniden başladı. Geçtiğimiz gün iş makineleri merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde orta hasar alan binada yıkım gerçekleştirdi. Vinç yardımıyla 10 katlı apartmanın damına iş makinesi çıkartıldı. Etrafın toz olmaması için sulama eşliğinde apartman kat kat yıkıldı.

"Yıkımların yüzde 90'ı bitti"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Yıkım, Hafriyat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyfettin Can, yıkımların yüzde 90'ının tamamlandığını anlatarak, "Adana'da yıkımlar yüzde 90 bitti diyebiliriz. Geriye kalan yüzde 10'luk kısım ise vatandaşın evinin sağlam olduğunu düşünerek yıktırmak istememesinden kaynaklanıyor. Uzayan mahkeme süreçleri firmaları, çalışanları ve ev sahiplerini de mağdur ediyor" ifadelerini kullandı.

"Mahkeme süreçleri biter bitmez yıkımlar yapılacak"

Mahkeme süreçleri tamamlandıkça yıkımların hızlıca yapılacağını anlatan Can, "Vatandaş, 3 katlı evinin karşılığında 1 ev verilmesini kabullenmiyor. Doğal olarak evinin de sağlam olduğunu söylüyor. Bu mahkeme süreçleri nedeniyle maalesef işleyiş sürdürülemiyor. Adana Valiliği'nin bu konu üzerindeki duruşu net ve sağlam. Yıkımı yapılmayan yüzde 10'luk kısım da mahkeme süreçleri tamamlandıkça hızlıca yapılacak" dedi.

Adana'da evlerin bitişik ve bazı evlerin duvarının da tek olması nedeniyle yıkımlarda sorun yaşandığına dikkat çeken DAİMFED Yıkım, Hafriyat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyfettin Can, daha sonra şunları söyledi:

"Yıkımın küçüğü büyüğü yok. Adana'da evlerin bitişik olması ve bazı evlerde duvarın tek olması sıkıntılı. Yıktığımız ev ile komşu duvarı bazen tek oluyor. Duvar yıkılınca yan evin duvarı olmadığı için de sıkıntı yaşıyoruz. Her zaman için can güvenliği ön planda. Yıkım sırasında devlet tarafından yetki verilen firmalarla çalışılması gerekiyor. Bu yıkım işi hata kabul etmiyor." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı