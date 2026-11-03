Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da 7 katlı apartmanın son katında kurutma makinesi yangınını itfaiye söndürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Çukurova'da 7 katlı apartmanın son katındaki dairede kurutma makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu, ev sakinleri 112'den yardım istedi.

ADANA'da 7 katlı apartmanın son katındaki dairede kurutma makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının, kurutma makinesinden çıktığı belirlendi. Yanan dairede hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler

İmam hatiplilerle ilgili skandal sözler
Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var

15 yıl sonra açılan mezarda şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı

Motosiklet tamircilerine operasyon
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı

Yine olmadı! Buraya kadarmış

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Hatay'da evde ölü bulunan baba ve kızı için zehirlenme şüphesi araştırılıyor

Baba ile kızının ölümünde korkunç şüphe