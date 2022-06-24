Açık Hava Sporu Küçükçekmecelileri Bekliyor

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmecelileri profesyonel eğitmenler eşliğinde haftada 4 gün düzenlenen açık hava sporuna davet ediyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, her yaştan Küçükçekmecelinin sporla buluşabilmesinin önemine değinerek, "Güne sağlıklı başlamak isteyen tüm komşularımızı sabah sporuna bekliyoruz" dedi.

Haftanın 4 günü erken saatte temiz havayı değerlendiren katılımcılar, profesyonel antrenörlerin eşlik ettiği sabah sporu ile güne başlıyor. Küçükçekmeceliler; temel beden eğitimi, fizik hareketleri, yürüyüş, koşu ve pilates gibi birbirinden farklı branşlarda spor yapıyor.

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Daha sağlıklı ve zinde bir yaşam hedefiyle düzenlenen sabah sporları, Atakent 3. Etap Koşu Parkuru, Kartalspor Tesisleri, Halkalı Çamlık, İnönü Mahallesi Şehit Lokman Eker Parkı, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı olmak üzere 5 noktada yapılıyor. Hafta içi salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, sabah 08.00 ile 10.00 arasında düzenlenen sabah sporlarına her yaş grubundan ve cinsiyetten kişiler, kayıt şartı aranmaksızın katılabiliyor.

YAZ SONUNA KADAR SÜRECEK

Spora katılan tüm yurttaşlara Küçükçekmece Belediyesi tarafından pilates lastiği, pilates matı, su matarası ve spor çantası hediye ediliyor. Küçükçekmecelilerin sabah sporları, yaz sonuna kadar devam edecek.

ANKA / Yerel