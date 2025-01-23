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Abdullah Bilgin'den Öğrenci Dostu Davranış

Abdullah Bilgin'den Öğrenci Dostu Davranış
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde KYK Erkek Yurdu manevi danışmanı Abdullah Bilgin, arızalanan araçlarıyla yolda kalan öğrencilerin yardımına koşarak takdir topladı. Kendi aracıyla öğrencileri Kütahya Otogarı'na götüren Bilgin, 'Bizde hizmette sınır yok' dedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde KYK Erkek Yurdunda manevi danışman olarak görev yapan Abdullah Bilgin, öğrencilerine gösterdiği fedakarlık ve samimiyetle takdir topluyor.

Görev süresi boyunca öğrencileriyle sürekli iletişim halinde olan ve onların sorunlarıyla yakından ilgilenen Bilgin, geçtiğimiz günlerde örnek bir davranış sergiledi. Memleketlerine gitmek için Kütahya yolunda olan ve araçları arızalanan öğrencilerin yardımına koşan Bilgin, öğrencileri yolda bırakmadı. Bilgin, kendi aracıyla öğrencileri Kütahya Otogarı'na götürerek Ordu'ya hareket edecek otobüslerine yetiştirdi. Bu örnek davranışıyla ilgili konuşan Abdullah Bilgin, "Yolda otobüsü arıza yapan öğrencilerimi yoldan alıp, kendi aracımla Kütahya Otogarı'nda Ordu'ya hareket etmek üzere olan otobüslerine yetiştirdim. Bizde hizmette sınır yok, elhamdülillah. Yol ya da yakıt parası bile almadan hizmet ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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