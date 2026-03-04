ABD ve Ekvador ordularından ortak narko-terör operasyonu

Haberler

ABD Güney Komutanlığı, Ekvador ordusu ile birlikte ülkedeki terör örgütü olarak tanımlanan uyuşturucu kartellerine karşı ortak bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

İran eksenli güvenlik endişeleri devam ederken, ABD ordusundan yeni bir operasyon açıklaması daha geldi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador ordusu ile birlikte ülkedeki "terör örgütü" olarak tanımlanmış uyuşturucu kartellerine karşı operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyonun Latin Amerika ve Karayipler'deki uyuşturucu ile mücadele kararlılığını yansıttığı belirtilerek, "ABD ve Ekvador, yarımküre genelinde uzun süredir terör, şiddet ve yolsuzluğa yol açan narko-teröristlerle mücadele etmek için kararlı adımlar atıyor" denildi. Açıklamada, "Ekvador Silahlı Kuvvetleri'nin bu mücadeleye olan sarsılmaz bağlılıklarını, ülkelerindeki narko-teröristlere karşı gösterdikleri cesaret ve kararlılığı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

