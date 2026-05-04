ABD ordusundan Özgürlük Projesi açıklaması: "15 bin askeri personel ile destekleyeceğiz"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla başlatılacak Özgürlük Projesi'ni savaş gemileri, 100'ü aşkın uçak ve 15 bin askeri personel ile askeri olarak destekleyeceğini açıkladı.

ABD ordusundan ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi ile ilgili açıklama geldi. CENTCOM, söz konusu görevi askeri olarak destekleyeceğini duyurarak, "Başkanın talimatıyla yürütülecek bu görev, hayati önem taşıyan bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticaret gemilerini destekleyecek. Dünyada deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin dörtte biri ile önemli miktarda yakıt ve gübre ürünü bu boğazdan taşınmaktadır" açıklamasında bulundu. Özgürlük Projesi'nin Hürmüz Boğazı'ndaki seyir güvenliğini sağlamaya yönelik diplomatik çabaları askerl koordinasyonla birleştirmeyi amaçladığı belirtilerek, "ABD'nin Özgürlük Projesi'ne sağlayacağı askeri destek; güdümlü füze muhriplerini, karada ve denizde konuşlu 100'den fazla uçağı, çok amaçlı insansız platformları ve 15 bin askeri personeli kapsayacak" denildi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz ablukasını sürdürürken, bu savunma görevine vereceğimiz destek bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için elzemdir" ifadelerini kullandı.

Trump Özgürlük Projesi'ni duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın dört bir yanından ülkelerin ABD'den gemilerinin serbest kalması konusunda yardım istediğini belirterek, "Gemilerini ve mürettebatlarını boğazdan güvenli bir şekilde çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu 'Özgürlük Projesi' süreci pazartesi sabahı başlayacak" demişti. - FLORIDA

