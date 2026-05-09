ABD Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu: "En az 2 ölü"

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlediği saldırıda 2 narko-teröristi etkisiz hale getirdi. Sağ kurtulan 1 kişi için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 1 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen teknelere yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarılarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 1 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
