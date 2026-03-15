ABD ordusu: "İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam ediyoruz"

ABD ordusu, İran'a gerçekleştirilen saldırılara ait yeni görüntüler yayınlayarak, "ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

ABD ordusundan, İran'a gerçekleştirilen saldırılar ile ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ı hedef alan saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "ABD güçleri, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam ediyor. ABD kuvvetlerinin saldırıları öngörülemez, dinamik ve belirleyici olmayı sürdürüyor" açıklamasında bulundu. Yayınlanan görüntülerde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların askeri üsler ile uçak gemilerinden havalandığı ve rejimine ait çok sayıda hedefin hava saldırıları ile imha edildiği görüldü. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı