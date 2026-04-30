ABD ordusu: "Abluka kapsamında 42 gemi geri döndürüldü, İran 6 milyar doları aşkın gelirden mahrum kaldı"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a uygulanan deniz ablukasına ilişkin yeni açıklama geldi. Ablukayı delmeye çalışan 42'nci ticari geminin de başarıyla geri döndürüldüğünü belirten Cooper, "Bu başarı, Amerikan askerlerinin deniz İran limanlarından deniz ticareti yapılmasını engellemek için sergiledikleri olağanüstü çalışmanın bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu. Uygulanan ablukanın İran'a verdiği maddi zarara da değinen Cooper, "Şu anda İran rejiminin satamadığı 69 milyon varil petrolü taşıyan 41 tanker bulunuyor. Bu, mali olarak İran liderliğinin mahrum kaldığı 6 milyar dolar üzerinde bir gelir anlamına geliyor. Abluka son derece etkili bir şekilde işliyor ve ABD kuvvetleri ablukanın eksiksiz bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise İran'a yönelik deniz ablukasının 2 haftayı aşkın bir süredir başarılı biçimde uygulandığına dikkat çekilerek, bu kapsamda yürütülen operasyonların görüntülerine yer verildi.

Trump, ablukanın anlaşma sağlanana kadar süreceğini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya ilişkin yaptığı son açıklamada, İran'ın ablukanın kaldırılmasına ve nükleer müzakerelerin gelecek süreçte ele alınmasına yönelik teklifini reddettiğini söylemişti. Trump, ABD'nin İran'ın nükleer programı konusundaki kaygılarını sonlandıracak bir anlaşma sağlanana kadar ablukanın süreceğini kaydetmişti. Trump ayrıca, İran'ın yürürlükteki abluka nedeniyle zor bir durumda olduğunu vurgulayarak, "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili. Şu an boğuluyorlar ve durum onlar için daha da kötü olacak. Nükleer silaha sahip olamazlar" ifadelerini kullanmıştı. İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak kendisinin ablukayı sonlandırmak istemediğini belirten ABD Başkanı, "Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben de ablukayı kaldırmak istemiyorum, çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum" demişti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
