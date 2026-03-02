ABD ordusu: "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'in dost ateşiyle vurularak düştü"

ABD ordusu, 3 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağının Kuveyt hava savunması tarafından dost ateşi ile vurularak düştüğünü, 6 mürettebatın tamamının durumun iyi olduğunu duyurdu.

ABD ordusu, Kuveyt semalarında yaşanan uçak kazalarını doğruladı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Epic Fury Operasyonu'nu desteklemek üzere havalanan 3 ABD F-15E Strike Eagle savaş uçağının, Kuveyt hava savunmasının dost ateşi ile vurularak düştüğü bildirildi. Açıklamada, kazanın, İran savaş uçakları, balistik füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirilen saldırılara yanıt verildiği sırada yaşandığı belirtildi.

CENTCOM açıklamasında, "ABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları Kuveyt hava savunması tarafından yanlışlıkla vuruldu" denildi.

Kazada can kaybı yaşanmadığı aktarılarak, "Kendini fırlatmayı başaran 6 mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde kurtarılmıştır ve durumları stabildir" ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt makamlarının yaşanan kazayı doğruladığı hatırlatılarak, "Kuveyt savunma kuvvetlerinin çabaları ve devam eden bu operasyondaki destekleri için minnettarız. Olayın nedeni araştırılıyor. Daha fazla detay ortaya çıktıkça, kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

ABD savaş uçaklarının Kuveyt'te düştüğü açıklanmıştı

Kuveyt'te ABD'ye ait en az 1 savaş uçağının düştüğü iddia edilmiş, Kuveyt Savunma Bakanlığı ise birkaç ABD savaş uçağının düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ olarak kurtulduğunu duyurmuştu. Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arama ve kurtarma operasyonları başladı ve mürettebat tahliye edilerek tedavi için hastaneye götürüldü" ifadelerine yer verilmişti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı