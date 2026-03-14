WSJ: "Suudi Arabistan'da konuşlu 5 ABD yakıt ikmal uçağı vurularak hasar gördü"

ABD gazetesi Wall Street Journal, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının İran saldırılarında vurularak hasar gördüğü iddiasını gündeme taşıdı.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürerken, ABD gazetesi Wall Street Journal çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının saldırılarda vurularak hasar gördüğü bildirildi. İran tarafından vurulan uçakların kullanılamaz hale gelmediğinin ve onarıldığının altını çizen yetkililer, saldırılarda

can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan, İran'dan çok sayıda saldırı yapıldığını açıklamıştı

İran, ABD'nin saldırılarına yanıt olarak, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almaya başlamıştı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, İran tarafından yapılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı saldırısının önlendiği bildirilmişti. Bu saldırılardan bazılarının yaklaşık 2 bin 300 ABD askerine ev sahipliği yaptığı bilinen Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef aldığı ifade edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı