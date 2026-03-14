WSJ: "Suudi Arabistan'da konuşlu 5 ABD yakıt ikmal uçağı vurularak hasar gördü"

Wall Street Journal, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu 5 ABD yakıt ikmal uçağının İran saldırılarında hasar gördüğünü açıkladı. Yetkililer, uçakların kullanılabilir durumda olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını belirtti.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürerken, ABD gazetesi Wall Street Journal çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının saldırılarda vurularak hasar gördüğü bildirildi. İran tarafından vurulan uçakların kullanılamaz hale gelmediğinin ve onarıldığının altını çizen yetkililer, saldırılarda

can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan, İran'dan çok sayıda saldırı yapıldığını açıklamıştı

İran, ABD'nin saldırılarına yanıt olarak, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almaya başlamıştı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, İran tarafından yapılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı saldırısının önlendiği bildirilmişti. Bu saldırılardan bazılarının yaklaşık 2 bin 300 ABD askerine ev sahipliği yaptığı bilinen Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef aldığı ifade edilmişti. - WASHINGTON

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

Çanlar onlar için çalıyor! İki ismi hesap sormaya çağırdı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Küresel yakıt krizi ekranlara yansıdı: Tayland'da 'Ceketsiz' tasarruf dönemi

3 spikerin canlı yayında ceketlerini çıkarmasının bir nedeni var