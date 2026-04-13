ABD ordusundan İran'a yönelik abluka kararı

ABD ve İran arasında Pakistan'da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, Washington yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıkladı. Abluka emrinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği ve ablukanın 13 Nisan günü Türkiye saati ile 17: 00 itibariyle başlayacağı kaydedilerek, "Abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır. CENTCOM güçleri, İran dışındaki limanlara gidiş ve dönüş amacıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir" denildi. Abluka başlamadan önce ticari gemilere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı aktarılırken, bölgeden geçecek tüm gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurma tavsiyesinde bulunuldu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
Serdar Dursun'dan ''Şampiyon kim olur?'' sorusuna bomba cevap

''Şampiyon kim olur?'' sorusuna verdiği cevap bomba
Diyarbakır'da başsız ceset bulundu

Kan donduran olay! Aylardır aranıyordu, başsız halde bulundu
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi

Yakalanmasaydı hepsi tezgaha çıkacaktı! Miktar öyle böyle değil

İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
12 saatte 1057 erkekle rekor deneyi yapan Bonnie Blue şimdi de boşanma davasıyla gündemde

Yetişkin içerik yıldızı şimdi de boşanma davası ile gündemde
Galatasaraylı yıldız puan kaybedilen maç sonrası gülerek paylaşım yaptı! Taraftar ateş püskürüyor

Galatasaray'ın yıldız ismi beraberlik sonrası gülerek paylaşım yaptı