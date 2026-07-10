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ABD ordusu: "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği iddiası gerçeği yansıtmıyor"

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ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği iddialarını yalanladı. Mayıs ayından bu yana 800'den fazla geminin ve 380 milyon varil petrolün bölgeden güvenli geçişinin sağlandığı belirtildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, " İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor. ABD güçleri, mayıs ayının başından bu yana, hayati bir uluslararası ticaret koridoru olan bu bölgeden 800'den fazla ticari geminin ve 380 milyon varil ham petrolün başarılı bir şekilde geçişini kolaylaştırmaya yardımcı oldu" denildi.

ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor. ABD güçleri, mayıs ayının başından bu yana, hayati bir uluslararası ticaret koridoru olan bu bölgeden 800'den fazla ticari geminin ve 380 milyon varil ham petrolün başarılı bir şekilde geçişini kolaylaştırmaya yardımcı oldu" ifadelerine yer verildi.

ABD'li yetkili: "Teknik görüşmeler sürüyor"

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili ise, yaşanan son askeri gerginliğe rağmen Washington yönetiminin İran krizine bir çözüm bulma konusunda hala kararlı olduğunu ve "teknik görüşmelerin sürdüğünü" söyledi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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