ABD, İran'ın mayın gemilerini yönelik saldırıların görüntülerini yayınladı

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarında mayın döşediği iddia edilen 16 İran gemisinin imha edildiğini duyurdu. Saldırıların görüntüleri de paylaşıldı.

ABD ordusundan, İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarına mayın döşediği iddia edilen 16 donanma unsuru dahil çok sayıda İran gemisinin imha edildiğini duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, farklı boyutlarda çok sayıda bot ve geminin hava saldırıları ile hedef alındığı görüldü.

Trump, mayın gemilerini vurduklarını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" ifadelerini kullanmıştı. - FLORIDA

