ABD İç Güvenlik Bakanı'ndan Seyahat Yasağı Önerisi

Güncelleme:
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ülke güvenliği için belirli ülkelere tam seyahat yasağı getirilmesini önerdi. Bu açıklama, son dönemde yaşanan göçmenlik politikaları tartışmalarının içinde gündeme geldi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Ülkemizi katiller, sülükler ve her şeye hakkı olduğunu sanan bağımlılarla dolduran her lanet ülkeye tam seyahat yasağı uygulanmasını öneriyorum" açıklamasında bulundu.

ABD'de 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesinin ardından başlayan göçmenlik politikası tartışmaları sürerken, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ifade eden Noem, "Ülkemizi katiller, sülükler ve her şeye hakkı olduğunu sanan bağımlılarla dolduran her lanet ülkeye tam seyahat yasağı uygulanmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı. ABD'nin kan, ter ve özgürlük sevgisi üzerine inşa edildiğini hatırlatan Noem, yabancı işgalcilerin ABD kahramanlarını katletmesini, zorluklarla ödenen vergileri sömürmesini ve Amerikalılara ait hakları gasp etmesini istemediklerini vurguladı. Noem, "Onları istemiyoruz. Tek birini bile" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Noem'in gönderisini alıntılayarak kendisine ait Truth sosyal medya platformundan paylaşması ise dikkat çekti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
