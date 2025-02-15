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ABD, Hizbullah Destekçisi Grubun UNIFIL Konvoyuna Saldırısını Kınadı

ABD, Hizbullah Destekçisi Grubun UNIFIL Konvoyuna Saldırısını Kınadı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Hizbullah destekçisi bir grubun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı ve Lübnan hükümetinin olay sonrası gösterdiği hızlı tepkiyi memnuniyetle karşıladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah destekçisi bir grubun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Hizbullah destekçisi bir grubun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta UNIFIL konvoyuna saldırmasına ABD hükümetinden tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UNIFIL konvoyuna yönelik saldırının "kınandığı" bildirildi. Saldırının BM personelinin yaralanmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, "Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin daha fazla şiddeti önlemek için verdiği hızlı tepkiyi ve Lübnan hükümetinin bireyleri eylemlerinden sorumlu tutmak için gerekli tüm önlemleri alma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Olaydan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beyrut'ta tansiyon yükselmişti

Lübnan hükümetinin İran'dan Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelmesi beklenen Mahan Havayolları'na ait uçağın inişine izin vermemesi üzerine sokakları savaş alanına çeviren Hizbullah destekçileri, Lübnan ordusuyla çatışmıştı. Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki UNIFIL'e ait araçlar Hizbullah destekçileri tarafından ateşe verilmişti. İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda en az 1 UNIFIL görevlisinin yaralandığını bildirilmişti. Lübnan ordusu, "ülkenin içinde bulunduğu kritik aşamada vahim sonuçlar doğuracak ve iç karışıklığa yol açacak eylemlere devam edilmemesi" konusunda halkı uyarmıştı. Açıklamada, ordunun iç huzuru bozacak her türlü ihlali önlemek ve güvenliği tehlikeye sokanları yakalamak için tüm kararlılığıyla çalışacağı belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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