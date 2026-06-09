NYT: "ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü, 2 mürettebat kurtarıldı"

ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, helikopterde bulunan 2 mürettebatın ise güvenli bir şekilde kurtarıldığı bildirildi.

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü bildirdi. Konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırılan habere göre, helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıldı. "Apache" tipi helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda henüz kesin bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı