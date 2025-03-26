Abartı Egzozlu Motosikletlere Ceza Yağıyor

Abartı egzoz taktıran motosiklet sürücülerine ceza yağdı

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletine abartı egzoz taktıran sürücülere 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı ve tescil belgeleri olmayan araçlar trafikten men edildi.

Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Yapılan kontrollerde; standart dışı egzoz sistemine sahip araçlara 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken tescil belgesi olmayan araçlar trafikten men edildi.