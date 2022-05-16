AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti - Haberler

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Gökhan Aklan - Yerel
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti

HATAY - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Hatay Valiliği'ne geldi. Daha sonra Valilik makamına geçen Büyükelçi Landrut, burada Hatay Valisi Rahmi Doğan ile sohbet etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Vali Doğan'a kabulünden dolayı teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Yerel

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