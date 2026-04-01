Kayseri'de milli sevinç

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek, adını Dünya Kupası'na yazdırması Kayseri'de büyük bir sevinçle karşılandı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönen milliler adını 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdırdı. Millilerin, 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılması Kayseri'de büyük bir sevinçle karşılandı. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde toplanan vatandaşlar, kutlama yaptı. Araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları'yla marşlar söyledi.

Kutlamalara katılan vatandaşlar, mutluluklarını dile getirerek, A Millilere Dünya Kupası'nda başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı