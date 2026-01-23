96 yaşındaki Kore Gazisi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da yaşayan 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Cenaze töreninin köyünde yapılacağı bildirildi.
Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde İkamet eden Kore Gazisi Süleyman Kızgın yaşlılığa bağlı hastalıklarlardan dolayı yaşadığı evde yaşamını kaybetti.
Kızgın'ın köyünde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel