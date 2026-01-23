Haberler

96 yaşındaki Kore Gazisi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da yaşayan 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Cenaze töreninin köyünde yapılacağı bildirildi.

Afyonkarahisarlı 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.

Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde İkamet eden Kore Gazisi Süleyman Kızgın yaşlılığa bağlı hastalıklarlardan dolayı yaşadığı evde yaşamını kaybetti.

Kızgın'ın köyünde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
