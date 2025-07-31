90 bin camide kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edilecek

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yangınlardan, kuraklıktan, afetlerden korunmak ve şehitler için 90 bin camide dua edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yangınlardan, kuraklıktan, afetlerden korunmak ve şehitler için 90 bin camide dua edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yatsı ezanından önce tüm camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten devletin ve milletin muhafazası ve şehitler için dua edileceğini açıkladı. Aynı zamanda, duaların 90 bin camide edileceğini belirtti.

"90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek"

Erbaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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