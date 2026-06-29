9 yaşındaki Musab Ali, 3 yıldır harçlıklarını Filistinli çocuklar için biriktiriyor

Ağrı'da yaşayan Musab Ali Kok, 6 yaşında başlattığı güzel davranışı üç yıldır sürdürüyor. Harçlıklarını Filistin'deki çocuklar için biriktiren 9 yaşındaki Musab Ali, yaklaşık 30 bin liralık bağışıyla örnek oluyor.

Ağrı'da yaşayan 9 yaşındaki Musab Ali Kok, 6 yaşından bu yana biriktirdiği harçlıklarını Filistin'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışlıyor.

Televizyonda izlediği savaş görüntülerinden etkilendiğini belirten Musab Ali Kok, ailesinin verdiği harçlığın büyük bölümünü kumbarasında biriktirdiğini ifade etti. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü bu destek kapsamında 30 bin liraya yakın bağış topladığını belirten Musab Ali, savaş sona erene kadar yardımlarına devam edeceğini söyledi.

Arkadaşlarını da bu güzel davranışa destek vermeye davet eden Musab Ali Kok, herkesin imkanı ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Filistin'deki çocukların yaşadığı zorluklardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Musab Ali Kok, en büyük dileğinin savaşın sona ermesi ve tüm çocukların huzur içinde yaşayabilmesi olduğunu kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı