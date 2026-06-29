Haberler

9 yaşındaki Musab Ali, 3 yıldır harçlıklarını Filistinli çocuklar için biriktiriyor

9 yaşındaki Musab Ali, 3 yıldır harçlıklarını Filistinli çocuklar için biriktiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da yaşayan 9 yaşındaki Musab Ali Kok, 6 yaşından bu yana biriktirdiği harçlıklarını Filistin'deki ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlıyor. Yaklaşık 30 bin lira toplayan Musab Ali, savaş bitene kadar yardıma devam edeceğini söylüyor.

Ağrı'da yaşayan Musab Ali Kok, 6 yaşında başlattığı güzel davranışı üç yıldır sürdürüyor. Harçlıklarını Filistin'deki çocuklar için biriktiren 9 yaşındaki Musab Ali, yaklaşık 30 bin liralık bağışıyla örnek oluyor.

Ağrı'da yaşayan 9 yaşındaki Musab Ali Kok, 6 yaşından bu yana biriktirdiği harçlıklarını Filistin'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışlıyor.

Televizyonda izlediği savaş görüntülerinden etkilendiğini belirten Musab Ali Kok, ailesinin verdiği harçlığın büyük bölümünü kumbarasında biriktirdiğini ifade etti. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü bu destek kapsamında 30 bin liraya yakın bağış topladığını belirten Musab Ali, savaş sona erene kadar yardımlarına devam edeceğini söyledi.

Arkadaşlarını da bu güzel davranışa destek vermeye davet eden Musab Ali Kok, herkesin imkanı ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Filistin'deki çocukların yaşadığı zorluklardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Musab Ali Kok, en büyük dileğinin savaşın sona ermesi ve tüm çocukların huzur içinde yaşayabilmesi olduğunu kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz

Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi