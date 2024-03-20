85 yaşındaki kadın kefen parasını Gazze'ye bağışladı

Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, kefeni için biriktirdiği parayı Gazze'ye bağışladı.

Siirt İl Müftülüğünü ziyaret eden Hadice Yüksek, kefen için biriktirdiği 10 bin TL'yi Gazze'ye gönderilmek üzere İl Müftüsü Şakir Pinal ve Türkiye Diyanet Vakfı İl Temsilcisi Ferhat Göztok'a teslim etti. Müftü Pinal, örnek davranışından dolayı Hadice Yüksek'i tebrik ederek, "Rabbimiz, niyetini kabul buyursun. Ahirette karşılığını kat kat versin" dedi.

85 yaşındaki Hadice Yüksek'in geçen sene asrın felaketinden etkilenen depremzedeler için de bağışta bulunduğu öğrenildi. - SİİRT