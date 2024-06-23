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84 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

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Van'ın Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 84 yaşındaki hasta helikopter ambulansla il merkezine sevk edildi.

84 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 84 yaşındaki hasta helikopter ambulansla il merkezine sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde, 84 yaşındaki KOAH ve pnömoni tanısı ile tedavi görmekte olan hastanın ileri tetkik tedavisi için helikopter ambulans ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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