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83 Yaşındaki Terzi, Çocukluk Mesleğine Evde Devam Ediyor

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Bursa'da yaşayan 83 yaşındaki Feyzullah Çınay, ilerleyen yaşına rağmen çocuk yaşta başladığı terziliğe evinin balkonunda devam ediyor. Kendisi ile yaşıt olan antika bir dikiş makinesi kullanan Çınay, mesleğini sağlığı elverdiği sürece yapmaya devam edeceğini söylüyor.

Bursa'da yaşayan 83 yaşındaki Feyzullah Çınay, ilerleyen yaşına rağmen çocuk yaşta başladığı terziliğe evinin balkonunda devam ediyor. Kendisi ile yaşıt olan antika bir dikiş makinesi kullanan Çınay, mesleğini sağlığı elverdiği sürece yapmaya devam edeceğini söylüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan terzi Feyzullah Çınay, 13 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğine ilk günkü heyecanıyla 70 yıldır ara vermeden devam ediyor. Yaklaşık 15 yıl önce kendi iş yerini kapatsa da kendisine talepte bulunan yakınlarını kıramayan Çınay, evinin balkonunu atölyeye çevirerek çalışmalarına devam ediyor. Kendisiyle yaşıt bir dikiş makinesi kullandığını söyleyen Çınay, makinesinin eski olmasına rağmen kendisi gibi hala güzel işler çıkardığını söylüyor.

"70 yıldır hiç yorulmadım çünkü işimi severek yaptım"

70 yıldır devam ettirdiği mesleğine ömrü el verdiği sürece devam edeceğini söyleyen Feyzullah Çınay, "İş yerimi kapatana kadar 55 yıl terzilik yaptım. 2010 yılında iş yerimi kapattıktan sonra evimin balkonuna atölye kurarak 15 yıldır da bu şekilde terzilik yapıyorum. Hiç yorulmadım. Çünkü mesleğimi severek yaptım. Balkonumda daha rahat bir şekilde dinlenme fırsatı buluyorum. Bizim meslekte 1960 yılından sonra çırak bulamaz olduk. Çırak bulamadığımız için mesleği kendi imkanlarımız ile devam ettirmeye mecbur kaldık. Gençlere çalışmayı tavsiye ediyorum. Çoğunluğu yakınlarım ve dostlarımdan oluşan müşterilerden ücret almıyorum. Ben sizin paranızı değil duanızı bekliyorum. Alman üretimi dikiş makinesi kullanıyorum. Makinem benimle yaşıt ama kendisinden o kadar memnunum ki hala kullanıyorum. Çok güzel çalışıyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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