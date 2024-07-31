83 yaşındaki Hafız Hasan Çakmak hafızlık yarışmasında ikinci oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği "Hafız Kal" temalı hafızlık yarışmasında Bayburt'tan katılan 83 yaşındaki Hafız Hasan Çakmak, bölge ikincisi oldu.

İl Müftüsü Bayram Danacı, Aydıntepe ilçesine bağlı Akbulut köyünde İkamet eden 83 yaşındaki Hafız Hasan Çakmak'ı ziyaret ederek Katılım Belgesi takdim etti.

Akbulut köyü sakinleri ile de bir araya gelen Müftü Bayram Danacı, köylülerle tanışarak hasbihal etti.

Müftü Bayram Danacı Akbulut Köyü Camii İmam-Hatibi Murat Adıgüzel ve köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür etti. - BAYBURT