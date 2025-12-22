Kütahya'da yaşlı adamdan çevreye örnek temizlik dersi

Kütahya'da yaşayan 83 yaşındaki yaşlı adam, adeta mahallesinin gönüllü temizlik işçisi olurken ilerleyen yaşına rağmen sokakların temiz kalması için gösterdiği çabayla takdir topluyor.

Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi İkbal Sokak'ta oturan 83 yaşındaki Abdullah Kulluk, yaşına aldırmadan her sabah sokağa çıkarak çevresindeki temizliği bizzat üstleniyor. Yaşlı adamın günlük rutinleri arasında, özellikle sonbahar mevsiminde İkbal Sokak'a dökülen yapraklar ve çevreye atılan çöpleri toplamak bulunuyor. Elinde süpürgesi ve faraşıyla sokakları pırıl pırıl yapan yaşlı adamı mahalle sakinleri hayranlıkla izlerken, gençlere de çevre temizliği konusunda önemli bir ders veriyor.

Temizliğin önemine dikkat çeken esnaflıktan emekli Abdullah Kulluk, "Bu yaşımda bile elimden geldiğince sokağımı temiz tutmaya çalışıyorum. Temizlik, Uzunçarşı'da esnaflıktan gelen bir alışkanlığım. Temiz çevre, sağlıklı yaşam demektir. Herkes kendi kapısının önünü temiz tutsa, tüm mahalle tertemiz olur" sözleriyle çevre bilincine vurgu yaptı.

Komşulardan inşaat çalışanı İsmail Karaduman, "Yan tarafta inşaatta çalışıyoruz. Hacı amcayı da burada temizlik yaparken görüyoruz. Güzel bir hareket, inşallah herkese örnek olur ve bu konuda vatandaşlar da duyarlı olur" dedi. - KÜTAHYA