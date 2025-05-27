80 Yaşındaki Hüseyin Dede Çobanlık Yaparak Hayata Tutunuyor

80 Yaşındaki Hüseyin Dede Çobanlık Yaparak Hayata Tutunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki Hüseyin Yıldız, kendi hayvanlarının çobanlığını yaparak geçimini sağlıyor. Gençlerin hayvancılığı tercih etmediğini belirten Yıldız, bu mesleğin hem güzelliklerini hem de zorluklarını aktardı.

Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki Hüseyin Yıldız, yıllara meydan okuyarak kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Sabahın erken saatlerinde koyunlarını alıp meraya çıkan Hüseyin dede, "Hayvanlarım hem geçim kaynağım hem dostum" diyerek yapanlar için çok güzel bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Abbaslar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Yıldız, ilerlemiş yaşına rağmen kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Küçükbaş hayvanlarını bölgedeki meralarda otlatan Yıldız, günlük yaşamını doğayla iç içe sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde koyunlarıyla birlikte meraya çıkan Yıldız, yıllardır bu işi severek yaptığını belirtti.

Ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade eden Yıldız, çoban tutmadığını ve gençlerin bu işi yapmak istemediğini söyledi. Yıldız, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Ata, dedem hayvancıydı, onlar rahmetli oldu ben devam ediyorum. Yaşım 80'dir ve bunların peşine düşerek hayatımı sürdürüyorum. Hem merakım hem de geçimim var. Biz kuzuları emziririz sonra kuzuları seçip koyunu sağıp peynir yaparız. Erkek kuzuları ya besler, ya da satarız, dişileri de damızlık ederiz" diye konuştu.

"Hayvancılık el işinden çok güzeldir"

Yaptığı işle ilgili bilgi veren Yıldız, "Hayvancılık çok güzel, meraklı olana el işinden çok güzeldir. Ben malımı, köpeğimi çobana teslim etmiyorum hayvanlarımı kendim güdüyorum. Artık çoban bulmak da çok zor. Gençler gidip şirketlerde çalışıyorlar. Çobanın maaşı fazla olduğundan ben de çoban tutamıyorum. 66 yıldan bu yana hayvanları güdüyorum. Ben bazen koyunlara sesleniyorum onlar da bana, 'aman ölme ölürsen bizi kaybederler' diyorlar" şeklinde konuştu.

Bölgede hayvancılık yapanlardan Eyüp Dalgıç ise "Ben de çoban tutmadım, fiyatlar 50-60 bin lira diyorlar. Fiyatları iyi olmasına rağmen gençler bu işleri yadırgıyor" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.