Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL

Milyonların gözü bu toplantıda! İşte asgari ücret için öne çıkan rakam
Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski vekil çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu

80 Yaşındaki Berber Emin Amca, 62 Yıldır Aynı Dükkanında Hizmet Veriyor

80 Yaşındaki Berber Emin Amca, 62 Yıldır Aynı Dükkanında Hizmet Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Emin Eser, 62 yıldır aynı adreste berberlik yaparak gençlere taş çıkartıyor. Berber Emin Amca, mesleğine olan aşkı ve dükkanının nostaljik havasıyla dikkat çekiyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve berberlik mesleğine adeta ömrünü adayan 80 yaşındaki Mehmet Emin Eser, 62 yıldır aynı adreste aynı iş yerinde hizmet veriyor. Berber Emin amca, "Bu dünyaya bir daha gelsem yine berber olurum" diyor.

Ödemiş ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Emin Eser, berberlik mesleğini 62 yıldır aşkla yapıyor. Yaşının ilerlemesine rağmen sabah erken saatlerde iş yerini açan ve gençlere taş çıkartan Emin amca, gelen müşterilerini ilk günkü hevesle, titizlikle tıraş ediyor.

İş yerinin dokusu pek bozulmamış

Sayısız çırak ve kalfa yetiştiren Mehmet Emin Eser, 62 yıldır aynı iş yerinde hizmet verirken, tarihi dükkanın dokusu da pek bozulmamış. Zaman zaman eski makineleri eline alan ve geçmişi yad eden Emin amca, "Bu dünyaya bir daha gelsem yine berber olurum" diyor.

Berber Mehmet Emin Eser, "1945 doğumluyum. 21 tane kalfa yetiştirdim. 80 yaşındayım ve bu dünyaya bir daha gelirsem yine berber olurum. Bu dükkanı babam ile beraber yapmıştık. Fayansları babam koydu, aynanın üst kısımlarını ben yaptım. Bu aynalar 60 yıllık. Dokusunu bozmamaya özen gösterdik. 45, 50, 55, 60 yaş gruplarını hitap ediyorum. 5-6 kişi bizi kurtarıyor. Gençlerin yeni tıraş şekillerini ben yapmıyorum, çocuk tıraşı yapmıyorum. Devretmeyi düşünüyorum, yapmayayım artık diyorum; ama bazı arkadaşlarım, 'evde oturursan ölürsün, gel-git' diyor. Haftanın bazı günleri geleyim dedim; ama hep akşama kadar çalıştım. İyi-kötü şimdilik gelip gidiyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi
img

Milyonların gözü bu toplantıda! İşte asgari ücret için öne çıkan rakam
img

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 27 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti? Samet Aybaba neden kovuldu? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Akhisar, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.