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8 Yaşındaki İrem'in Ölümü Velileri Endişelendirdi

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Kocaeli'de 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İrem Aslan'ın menenjit olabileceği iddiaları veliler arasında endişeye yol açtı. Olay sonrası birçok veli çocuklarını okula göndermedi.

8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti: Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi

KOCAELİ - Kocaeli'de 2. sınıf öğrencisi İrem Aslan'ın hayatını kaybetmesi üzerine ölüm nedeninin menenjit olabileceği iddiaları veliler arasında endişeye yol açtı. Olay sonrası birçok veli, çocuklarını okula göndermedi.

Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu'nda öğrenim gören 8 yaşındaki İrem Aslan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın menenjit hastalığına yakalandığı öne sürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İrem kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Minik kızın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Sopalı Çiftliği Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İrem'in vefat haberinin ardından, hastalıkla ilgili iddialar okul çevresinde oluşturdu. Bazı veliler, tedbir amaçlı çocuklarını okula göndermedi. Okul sıraları boş kalırken, bahçede sessizlik hakimdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Yerel
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