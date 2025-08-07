Tümgeneral Tamer Atay, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Tümgeneral Atay, beraberindeki Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Kaymakam Nurhalil Özçelik ve Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Sertaç Özkal ile Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in ilçeye bağlı Karaşeyh köyündeki ailesini ziyaret ederek şehadet belgesi takdim etti.

Ziyaret sırasında konuşan Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, devlet olarak her daim yanlarında olduğunu vurguladı.

Şehit Yeşildemir için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. - BİTLİS