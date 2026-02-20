Haberler

Bu iftarda kefaller 'Fatma Teyze'den'

Bu iftarda kefaller 'Fatma Teyze'den'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 79 yaşındaki Fatma Teyze, saçma ile balık tutma anlarını paylaştığı görüntülerle hayran bıraktı. Oğlu Sait Yakıcı ile birlikte deniz kıyısında balık avlayan Fatma Teyze, yerel halkın geleneksel yöntemlerinden birini sürdürüyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde deniz kenarında saçma atarak balık tutan 79 yaşındaki Fatma Teyze'nin balık tutma görüntülerini gören hayran kalıyor.

Rize'nin Ardeşen İlçesi'ne bağlı Işıklı Köyü sahilinde yerel halk saçma ile balık tutuyor. Kıyıda dolaşan kefalleri saçma ile avlayan halk hem balık tutmanın keyfini hem tutulan balığın tadını çıkartıyor.79 yaşındaki Fatma Yakıcı da oğlu Sait Yakıcı ile birlikte deniz kenarında saçma ile balık tutmanın tadını çıkartıyor. Sessiz sessiz suya yaklaşarak pusuya yatan Fatma Teyze, fırsatını bulduğunda kilolarca ağırlıktaki saçmasını atıyor ve tuttuğu balıkların tadını çıkartıyor. Oğlu Sait Yakıcı tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan Fatma Teyze'nin saçma attığı ve balık tuttuğu görüntüler ise anne Yakıcı'ya hayran bıraktırıyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı