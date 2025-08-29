75 Yaşındaki Zekiye Kılıçer'in TEKNOFEST Mavi Vatan Aşkı

75 Yaşındaki Zekiye Kılıçer'in TEKNOFEST Mavi Vatan Aşkı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Mavi Vatan'da tekerlekli sandalyede festival alanını gezen 75 yaşındaki Zekiye Kılıçer, yerli ve milli ürünlere duyduğu hayranlıkla gençlere seslendi. Kılıçer, insanların ülkesinin geleceği için çalışmasını ve okumasını istedi.

Yaşlı teyzenin TEKNOFEST Mavi Vatan aşkı engel tanımadı. 75 yaşındaki Zekiye Kılıçer, kızının yardımıyla tekerlekli sandalye festival alanını gezdi. Yerli ve milli ürünleri inceleyen yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Kılıçer, "Gençler çalışsın yapsın. Okusunlar daha yüksek yerlere götürsünler yurdumuzu. Allah düşmanlara fırsat vermesin" dedi.

TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde ikinci gününde de devam ediyor. Gemileri ve yerli milli ürünleri merak eden 7'den 70 herkes festival alanına geliyor. Vatandaşlar ve çocuklar stantlarda ürünleri yakından görme imkanı bulup gemileri gezdi. 75 yaşındaki Zekiye Kılıçer tutkunu olduğu festivali, yerli ve milli ürünleri yakından görmek için tekerlekli sandalyede geldi. Standları gezerek ürünleri ve sistemleri gören yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu.

"Allah düşmanlara fırsat vermesin"

75 yaşındaki Zekiye Kılıçer, "Çok gururluyum, heyecanlıyım. KAAN'ı da görmeyi çok istiyordum göremedim. İlk düzenlendiğinden bu yana gelmek istiyordum ama karşıdaydı. Şimdi fırsat buldum geldim. Gençler çalışsın yapsın. Okusunlar daha yüksek yerlere götürsünler yurdumuzu. Allah düşmanlara fırsat vermesin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe'den Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına ilk yorum

Herkesin konuştuğu ayrılığa Yıldız Tilbe'den ilk yorum geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.