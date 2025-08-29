75 Yaşındaki Zekiye Kılıçer'in TEKNOFEST Mavi Vatan Aşkı

Yaşlı teyzenin TEKNOFEST Mavi Vatan aşkı engel tanımadı. 75 yaşındaki Zekiye Kılıçer, kızının yardımıyla tekerlekli sandalye festival alanını gezdi. Yerli ve milli ürünleri inceleyen yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Kılıçer, "Gençler çalışsın yapsın. Okusunlar daha yüksek yerlere götürsünler yurdumuzu. Allah düşmanlara fırsat vermesin" dedi.

TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde ikinci gününde de devam ediyor. Gemileri ve yerli milli ürünleri merak eden 7'den 70 herkes festival alanına geliyor. Vatandaşlar ve çocuklar stantlarda ürünleri yakından görme imkanı bulup gemileri gezdi. 75 yaşındaki Zekiye Kılıçer tutkunu olduğu festivali, yerli ve milli ürünleri yakından görmek için tekerlekli sandalyede geldi. Standları gezerek ürünleri ve sistemleri gören yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu.

"Allah düşmanlara fırsat vermesin"

75 yaşındaki Zekiye Kılıçer, "Çok gururluyum, heyecanlıyım. KAAN'ı da görmeyi çok istiyordum göremedim. İlk düzenlendiğinden bu yana gelmek istiyordum ama karşıdaydı. Şimdi fırsat buldum geldim. Gençler çalışsın yapsın. Okusunlar daha yüksek yerlere götürsünler yurdumuzu. Allah düşmanlara fırsat vermesin" diye konuştu. - İSTANBUL