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67 yıldır evli çift aynı gün vefat etti

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Döne ve Abdullah İspir çifti, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 6 saat arayla hayatını kaybetti. 11 çocuk sahibi olan çift, yan yana defnedildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 67 yıllık hayat arkadaşları, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 6 saat arayla vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, Andırın'ın Boztopraklı Mahallesi'nde yaşayan Döne İspir (86), geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra eşi Abdullah İspir de (96) rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle farklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 11 çocuk sahibi olan çiftten ilk olarak Döne İspir'in gece saatlerinde, eşi Abdullah İspir'in ise sabah saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.

67 yıllık hayat arkadaşları, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından yan yana defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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