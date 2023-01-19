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6'ncı kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu

Yerel Haberler

6'ncı kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu

6'ncı kattan düştükten sonra ağır yaralanan ve "Hastanede doktorlar yaşamamın imkansız olduğunu söyledi.

6'ncı kattan düştükten sonra ağır yaralanan ve "Hastanede doktorlar yaşamamın imkansız olduğunu söyledi. Ben de hastaneden çıkınca Müslüman olacağım diye Allah'a söz verdim" diyen Gürcistanlı Irma Shakıashvılı, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Kayseri İl Müftülüğüne başvuran Gürcistan vatandaşı Irma Shakıashvılı için İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftülüğü personeli İshak Alas'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Dr. Dursun Sarı, Shakıashvılı'ye İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler vererek, "İslam dinini tercih eden hanımefendiyi tebrik ediyorum. Araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Rabb'im iman ve teslimiyetini kabul etsin" dedi. Daha sonra şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Irma Shakıashvılı, "Lale" ismini aldı.

Müslüman olma hikayesini anlatan Irma Shakıashvılı, "6. kattan düşerek büyük bir kaza atlattım. Hastanede doktorlar yaşamamın imkansız olduğunu söyledi. Ben de hastaneden çıkınca Müslüman olacağım diye Allah'a söz verdim. Kısmet bu güne imiş. Elhamdülillah Müslüman oldum" dedi. İl Müftü Yardımcısı Sarı, yaptığı duanın ardından Irma Shakıashvılı'yi tebrik ederek ihtida belgesi verdi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan çeşitli kitaplar hediye etti.

İhtida merasimine; İl Müftü yardımcıları Yaşar Bolat ve Dr. Dursun Sarı, Hacı Aliye Tarman Kur'an Kursu Yöneticisi Fatma Çapraz, Kur'an Kursu Öğreticisi Esra Erdoğan, Irma Shakıashvılı ve arkadaşları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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