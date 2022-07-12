Apartmanın 6'ncı katından düşen Öznur öğretmen toprağa verildi

Aynı okuldan bir ay içinde iki can gitti

KASTAMONU - Kastamonu'da apartmanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hayatını kaybeden Öznur öğretmen, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da İnönü Mahallesi Huzur Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katından düşerek hastanede hayatını kaybeden evli ve 2 çocuklu Fen Bilimleri öğretmeni Öznur Çörekçioğlu'nun cenazesi, Dereköy köyündeki camiye getirildi. Öznur öğretmen için düzenlenen cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Öznur öğretmen, köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, öğretmen Öznur Çörekçioğlu'nun görev yaptığı Merkez Ortaokulunda bir ay önce 12 yaşındaki bir öğrenci, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.