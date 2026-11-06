57 yaşındaki Ayşe Gezer, annesine diploma sözüyle okuma hayalini sürdürüyor

Eskişehir'de çocukluk hayalini gerçekleştirip 57 yaşında üniversite öğrencisi olan Ayşe Gezer, "Hayat şartlarından dolayı okuma hevesim bu yaşa kaldı. Annem 84 yaşında, hala okumamı istiyor. Okulu bitirip anneciğime o güzel diplomasını vermek istiyorum" dedi.

Bir çocuk annesi olan 57 yaşındaki Ayşe Gezer, hayat şartları dolayısıyla eğitimini tamamlayamadı. Çocukluğundan bu yana okuma hevesini hiçbir zaman yitirmeyen Gezer, 41 yaşında açık liseye başladı. Liseyi tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren Gezer, geçtiğimiz sene Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına yerleşti. Azimli kadın, şu anda bir yandan evine karşı olan sorumluluklarını yerine getirip, bir yandan da eğitim hayatını heyecanla sürdürüyor.

"Sürekli denemeye çalıştım, geçen yıl üniversiteyi kazandım"

Hayat şartlarından dolayı kendine zaman ayıramadığını vurgulayan Ayşe Gezer, "Bu yaşa kalan okuma hevesimi hiçbir zaman yitirmedim. Sürekli 'yapacağım' dedim, kendime hiçbir zaman ayıramadım. 41 yaşında açık liseye başladım. 4 yıllık açık liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girdim. Yerleşemedim, bir hayal kırıklığı oldu. Bir ara hayat şartlarından dolayı yine ara verdim. Sürekli denemeye çalıştım, geçen yıl üniversiteyi kazandım. Bu yıl ikinci sınıfa geçtim. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Beni başarabileceğime inandırdılar"

Eğitime başladığında çok heyecanlı olduğundan bahseden Gezer, "Bugün böyle hala aynı heyecan devam ediyor. Hocalarımın hepsi güzel karşıladı. Hepsi beni destekliyorlar. Yapabileceğime, başarabileceğime beni inandırdılar" ifadelerini kullandı.

"İnşallah okulu bitirip anneciğime o güzel diplomasını vermek istiyorum"

Bu süreçte özellikle annesi ve oğlunun kendisine çok destek olduğunu dile getiren Gezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annem 84 yaşında hala okumamı istiyor, 'Oku yavrum' diyor. Ben ise, 'Anneciğim, yaşım geçti, beni kimse işe almaz' diyorum. İnşallah okulu bitirip anneciğime o güzel diplomasını vermek istiyorum. Kadınların hiçbirisi evde oturmasın. Eğer içlerinde böyle bir yapma isteği, okuma hevesleri varsa eğitim almalarını isterim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı