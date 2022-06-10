50'li yaşlarda lise mezunu oldular, kep attılar - Haberler

Samsun'da 50'li yaşlardaki öğrenciler lise mezunu olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadılar, kep atarak bu anı kutladılar.

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar neticesinde ilk mezunlar geçen sene diplomalarına kavuşmuştu. Geçen yıl bu çerçevede 166 kişi diplomasını alırken, bu sene ise 110 öğrenci diplomasına kavuştu. Samsun- İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde diploma alanlar arasında 50'li yaşlardaki usta öğretici, ev hanımı ve esnaf da bulunuyor.

Ödül töreninin açılışında konuşan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, "Öğrencilerimiz yıllardır kendilerine bu fırsatın gelmesini bekliyorlardı. Artık o özlem duydukları lise diplomasına kavuştular. Aramızda her yaştan bu mutluluğu yaşayan insan var" dedi.

"Okumak istiyordum ama fırsatım olmamıştı, 55 yaşında hedefime ulaştım"

Çok istediği lise diplomasına 55 yaşında kavuştuğunu ifade eden Münire Soydemirci, "55 yaşındayım. El sanatları usta öğreticisiyim. Zaten lise okuma isteğim vardı ama fırsat olmamıştı. Kısmet bugüneydi. Kimse 'yapamam' demesin. İstemek yeterli, isteyince birçok şey başarılıyor. Çok güzel ve onur verici bir duygu. Herkesin denemsini isterim. Çok mutluyum. Mezun olduğum için arkadaşlarıma havamı da attım. Ortak grubumuza mezuniyet fotoğrafımı da attım. Kimse 'başaramazsın' diyenlere kulak asmasın. Yaş kaç olursa olsun isteklerinizden vazgeçmeyin. Ne yaşamış olursanız olun, zorluklar karşınıza da çık elinize fırsat geçiyorsa o fırsatı sakın bırakmayın" diye konuştu.

"Lise diplomasını almayı kafama koymuştum, 53 yaşımda aldım"

Sanayide esnaf olan Hüseyin Uygun ise "53 yaşındayım ve sanayide demir ustasıyım. Bu yaşta bizlere bu fırsatı veren bakanlığımıza, okul idarecilerine çok teşekkür ediyorum. Eğitim sürecinde bizlerle ilgi ve alakalarını eksik etmediler, bu yaşımızda bile diploma sahibi olabildik. Daha önceden de lise diploması ile sıkıntılarım olduğu için diploma işini kafama takmıştım. İyi ki de bu fırsat karşımıza çıktı ve lise diplomamızı aldık" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, lise diplomalarına kavuştuktan sonra kep fırlatarak bu anı kutladılar. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel