5 Yaşındaki Hamza Ayyıldız, Kur'an-ı Kerim'i Hatmetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören 5 yaşındaki Hamza Ayyıldız, Kur'an-ı Kerim'i hatmederek takdir topladı.

4-6 yaş Kur'an kursunda Kur'an'ı Kerim'i baştan sona okuyarak hatmini tamamlayan 5 yaşındaki Hamza Ayyıldız için hatim merasimi programı gerçekleştirildi.

Hatip merasimine katılan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Hisarcık 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören 24 öğrencinin hepsinin Kur'an-ı Kerim'e geçtiğini, onlardan Hamza Ayyıldız'ın Kur'an'ı Kerim'i baştan sona okuyarak hatmini tamamladığını söyledi.

Kur'an okuyanların mükafatının eksiksiz, tastamam olarak Allahutaala tarafından verileceğini ayetlerle anlatan Müftü Akyol, "Çocuklarımızın bu yaşta Kur'an öğrenmesi, Peygamberimizin güzel ahlakıyla ahlaklanmaları, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, vatan sevgisi ve iyilik duygularıyla öğrencilerimiz en güzel şekilde yetişmektedir. Öğrencimizin yetişmesine vesile olan Nuran Baran hocamıza, velilerimize ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bu güzelliklerin ilçemizde ve ülkemizde her daim yaşanmasını nasip eylesin" dedi.

Hatim merasiminde hatim pastası kesildi, Müftü Sebahattin Akyol tarafından 5 yaşındaki Hamza Ayyıldız'a hatim belgesi verildi. - KÜTAHYA