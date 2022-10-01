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40 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

Yerel Haberler

40 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 40 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 40 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de Ağustos ayında 40 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 40 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmediği bildirildi. Ayrıca koruyucu olarak 8 mahallede 8 köpeğe kuduz aşısı uygulandığı aktarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce kedi Yerel Haberler

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