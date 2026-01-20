Aydın'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencisi Yıldırım Kur'an-ı Kerim'i hatmetti

Aydın Mimar Sinan 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencisi Muaz Yıldırım, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmederek takdir topladı.

Programda konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli ve en kıymetli hizmet alanlarından biri olduğunu vurguladı. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ile tanışan çocukların sağlam bir iman ve güzel bir ahlak üzere yetiştiğini belirten Güneş, bu yaşlarda kalplere yerleşen Kur'an sevgisinin hayat boyu sürecek bir rehberliğin temelini oluşturduğunu ifade etti. Muaz Yıldırım'ın Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesinin büyük bir sevinç kaynağı olduğunu dile getiren Güneş, bu başarıda emeği geçen öğreticiler ile ailesini tebrik etti.

İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi ve Şube Müdürü Ünal Yıldız da yaptıkları değerlendirmelerde, 4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu süreçte büyük fedakarlık gösteren ailelere ve öğreticilere teşekkür etti.

Programın sonunda Muaz Yıldırım'a çeşitli hediyeler takdim edilirken, yapılan hatim duasının ardından program sona erdi.

Miniklerin hatim programına İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, Şube Müdürü Ünal Yıldız, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. - AYDIN