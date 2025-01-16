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27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Polisin Takibiyle Yakalandı

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Afyonkarahisar'da, çeşitli suçlardan toplam 27 yıl hapis cezasıyla aranan H.I. isimli şahıs, polisin yaptığı takibin ardından yakalandı. Şahıs, arandığı suçlar arasında karşılıksız çek verme ve hırsızlık bulunuyor.

27 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 27 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.I., isimli şahsın 8 adet çek için karşılıksızdır suçundan toplamda 904 bin TL adli para cezası, bankamatikten 2 bin TL hırsızlık ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suçlarından 27 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesinde gerçekleştirdikleri takip sonrası yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Polisin Takibiyle Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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