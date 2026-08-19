Alaplı'da 24 Yaşındaki Fatih Koçak Kan Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nden 24 yaşındaki Fatih Koçak, bir süredir mücadele ettiği kan kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koçak, bugün ikindi namazının ardından köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Acı haber, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nden 24 yaşındaki Fatih Koçak, bir süredir mücadele ettiği kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gören Fatih Koçak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber, Koçak ailesinin yanı sıra yakınları, arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.
Fatih Koçak'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alioğlu Köyü'ndeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı